Hinwil Sechs Unfälle auf eisglatter Autobahn

Sechsaml hats gekracht auf der Autobahn zwischen Zürich und Hinwil. Schuld daran war Glatteis.

Glatteis hat auf der Autobahn A52 zwischen Zürich und Hinwil am Mittwochmorgen zu sechs Unfällen nacheinander geführt. Wie die Polizei meldet, wurde bei einem der Unfälle eine Frau verletzt. In den übrigen Fällen blieb es bei Blechschäden. Die Unfälle passierten alle in der Zeit von 5.30 Uhr bis 6.50 Uhr. Die außer Kontrolle geratenen Autos kollidierten entweder mit den Leitplanken oder fuhren aufeinander auf. Unfallursache war laut Polizei in allen Fällen plötzlich auftretendes Glatteis. Infolge der Unfälle kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mhe)