Kloten Sechs Koffer voll mit Drogenkraut Khat

Drei Drogenkuriere mit sechs Koffern voller Khat sind am Flughafen Zürich-Kloten der Polizei ins Netz gegangen.

Sechs Koffer vollgestopft mit dem Drogenkraut Khat haben Rauschgiftfahnder der Zürcher Kantonspolizei am Freitag drei aus Dubai angekommenen Flugreisenden abgenommen. Die zwei 20 und 27 Jahre alten Frauen und der 22-jährige Mann wurden verhaftet. Wie die Kantonspolizei meldet, seien die drei Drogenkuriere aufgrund polizeilicher Ermittlungen von den Beamten am Flughafen schon erwartet worden. Die rund 120 Kilogramm Khat hätten sie in Nairobi übernommen und seinen damit über Dubai nach Zürich geflogen. (mhe)