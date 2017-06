Kanton Zürich Schweiz: Geldwäsche fliegt wegen Fund von 1,8 Tonnen Kokain auf

Die Schweizer Polizei hat einen international agierenden Geldwäschering ausgehoben. Wie die Ermittler auf die Spur der Täter kamen, lesen Sie hier.

Die Schweizer Polizei hat einen international agierenden Geldwäscherring in konzertierter Aktion ausgehoben. Nach Polizeiangaben wurden demnach fünf Personen in Zürich, Genf, Lausanne und im Ausland verhaftet sowie Immobilien beschlagnahmt und Konten gesperrt. Auf die Spur der Geldwäscher kamen die Schweizer Ermittler durch die Beschlagnahmung von 1,3 Tonnen Kokain in Deutschland. Sie führte zu einem Ehepaar, das in der Schweiz ein Reisebüro betrieb und über eine gesonderte Gesellschaft Millionenbeträge ins Ausland transferierte. (eba)