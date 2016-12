Zürich Schüsse in Zürcher Moschee

Schüsse in Zürcher Moschee

Bei einer Schießerei in einer Zürcher Moschee wurden drei Männer verletzt. Der mutmaßliche Schütze ist tot.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Islamischen Zentrum beim Zürcher Hauptbahnhof hat ein Mann am Montagabend auf betende Personen geschossen. Drei 30, 35 und 56 Jahre alte Männer wurden zum Teil schwer verletzt. Der etwa 30 Jahre alte Täter flüchtete. Im Zuge der Fahndung nach dem Schützen wurde an der Gessnerallee, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, ein toter Mann aufgefunden. Zunächst war unklar, ob er im Zusammenhang mit der Schießerei stand. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte am Dienstagmorgen, dass es sich beim Toten um den Täter handelt. (mhe)