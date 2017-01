Seebach Schnee bremst und behindert den Verkehr

Die ergiebigen Schneefälle am Donnerstagmorgen haben auf der A1 bei Zürich zu einem Verkehrschaos geführt.

Schneefälle haben am Donnerstagmorgen im Kanton Zürich zu rund 40 Verkehrsunfällen geführt. In allen Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, meldet die Kantonspolizei. Mehrere im Schnee hängen gebliebene Lastwagen blockierten zeitweise die Autobahn A1. Es entstanden dabei zwischen Seebach und Winterthur in Fahrtrichtung St. Gallen Staus bis zu 15 Kilometern Länge. Ursache für die Unfälle und Pannen seien den winterlichen Verhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen und das Nichtbeherrschen der Fahrzeuge. (mhe)