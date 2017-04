Zürich Schlägerein auf Straße fordert drei Verletzte

Sechs Männer und eine Frau sind im Zürcher Seefeld handgreiflich aneinandergeraten. Drei der Beteiligten landeten im Krankenhaus.

Handgreiflich aneinandergeraten sind am Dienstagnachmittag im Zürcher Seefeld sechs Männer und eine Frau. Drei Männer wurden bei der Schlägerei dermaßen verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Einer von ihnen musste in stationärer Behandlung bleiben. Die Zürcher Stadtpolizei nahm alle Beteiligten in Haft. Bei den auf der Straße ausgetragenen Handgreiflichkeiten kamen laut Meldung der Polizei auch verschiedene Gegenstände als Waffe zum Einsatz. Dabei wurden auch mehrere parkende Autos beschädigt. (mhe)