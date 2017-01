Andelfingen Rheinfischer schießen Kormorane ab

Zwei Rheinfischer bei Andelfingen haben zum Gewehr gegriffen, um sich der Konkurrenz zu erwehren. Sie schossen Kormorane ab.

Mit Gewehren gegen die gefiederte Konkurrenz vorgegangen sind zwei Fischer am Rhein bei Andelfingen: Sie schossen wiederholt Kormorane ab, die sich an den Rheinfischen gütlich taten. Am Donnerstag wurden die beiden Fischer im Rentenalter von der Zürcher Kantonspolizei dabei erwischt. Sie hatten ein Kleinkalibergewehr bei sich und gaben laut Polizei zu, ohne Jagdberechtigung Kormorane abgeschossen zu haben. Als Motiv gaben sie an, die gefräßigen Kormorane gefährdeten die Fischbestände. Die Männer wurden angezeigt. (mhe)