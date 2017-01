Kloten Rätselhafte Spende für SOS Kinderdörfer

25 000 Franken hat ein Unbekannter am Flughafen Zürich-Kloten in die Spendenbox der SOS Kinderdörfer gesteckt.

Ein Bündel 1000-Franken-Scheine hat ein Unbekannter Ende November am Flughafen Zürich-Kloten in die durchsichtige Spendenbox des Vereins SOS Kinderdorfs Schweiz gesteckt. Ein Flugpassagier sah das viele Geld und benachrichtigte sicherheitshalber die Polizei. In Absprache mit dem SOS Kinderdorf habe die Polizei die insgesamt 25 allen sichtbaren Tausender aus der Box genommen, berichten Schweizer Medien unter Berufung auf eine Sprecherin des Kinderdorfs. Wer die großzügige Spende gemacht hat und warum ist bis heute rätselhaft. (mhe)