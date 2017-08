Kanton Zürich Polizeihund spürt Demenzkranken auf

Dank eines Personensuchhundes der Stadtpolizei Zürich ist ein vermisster Demenzpatient im Bezirk Meilen gefunden und gerettet worden.

Dank eines Personensuchhundes der Kantonspolizei Zürich konnte ein vermisster, schwer demenzkranker Mann gefunden und gerettet werden. Der verwirrte Bewohner eines Pflegeheimes im Züricher Bezirk Meilen hatte sich verirrt und in einem Waldstück in einem Dornengestrüpp verfangen, aus dem er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Laut Polizeiangaben verschwand der betagte Mann trotz Aufsicht durch Angehörige am Dienstagnachmittag aus dem Pflegeheim. Erst in den Abendstunden führte die aufwändige Suche mit dem Polizeihund zum Erfolg. (eba)