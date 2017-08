Kanton Zürich Polizei sucht Täter nach Messerangriff

Der 24-jährige Mann, dem ein Unbekannter am Street-Parade-Wochenende in der Zürcher Innenstadt schwere Stichverletzungen zugefügt hatte, ist ausser Lebensgefahr. Polizei sucht Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Street-Parade-Wochenende einen 24-jährigen Mann niedergestochen hat. Die Tat ereignete sich in der Züricher Innenstadt in der St.-Anna-Gasse, dort sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen, wobei das Opfer lebensgefährliche Stichverletzungen davon trug und nur knapp mit dem Leben davon kam. Bei dem Tötungsversuch sind laut Kantonspolizei noch viele Fragen ungeklärt. Deshalb bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. (eba)