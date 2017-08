Kanton Zürich Polizei schnappt Diebe und Drogenhändlerin

Erfolgreiche Polizeipatrouillen in Zürich: Die Polizisten nehmen zwei Diebe und eine Drogenhändlerin fest.

Gleich zwei Handtaschendiebe und eine Drogenhändlerin machten Polizeipatrouillen in Zürich per Zufall am späten Freitagabend dingfest. Am Limmatquai machten Passanten die Polizisten auf zwei Männer aufmerksam, die soeben dabei waren, ihr Diebesgut aus zwei gestohlenen Handtaschen aufzuteilen. Die beiden Männer wurde festgenommen. Kurz zuvor erwischte eine Polizeipatrouille an der Werdstraße, Kreis vier, eine mutmaßliche Drogenhändlerin. Bei der Kontrolle ihre Autos fand man bei der 34-jährigen Frau rund 75 Gramm Metamphetamin. (eba)