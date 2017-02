Volketswil Polizei hebt vier Drogen-Plantagen aus

Einbrecher haben die Zürcher Kantonspolizei zu vier Drogenhanf-Plantagen geführt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einbrecher haben die Zürcher Polizei zu vier Drogenhanf-Plantagen in Volketswil, Zürich, Uitikon-Waldegg und im Kanton Schaffhausen geführt. Insgesamt wurden 50 Kilo Hanfpflanzen, 2,8 Kilo Marihuana und 30 000 Franken sichergestellt. Sieben Personen wurden verhaftet. Polizisten hatten am frühen Dienstagmorgen in Volketswil vier Männer beobachtet und verhaftet, die Säcke mit Drogenhanf zu ihre Autos trugen. Wie sich herausstellte, waren es Einbrecher, die eine Hanf-Zucht ausräumten. Über sie stieß die Polizei auf die anderen Plantagen. (mhe)