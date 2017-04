Wallisellen Polizei findet zwei Drogenhanfplantagen

Gleich zwei versteckte Drogenhanfplantagen hat die Zürcher Kantonspolizei in Wallisellen ausgehoben.

Zwei versteckte Drogenhanf-Plantagen ausgehoben hat die Zürcher Kantonspolizei am Wochenende in Wallisellen. Dabei wurden rund 1000 Hanfpflanzen sichergestellt. Die Pflanzen und die technische Ausrüstung wurden vernichtet. Vier Personen im Alter zwischen 24 und 32 Jahren wurden verhaftet. Gegen sie wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland Anzeige erstattet. Wie die Polizei meldet, waren die beiden Indoor-Anlagen in zwei Häusern untergebracht. (mhe)