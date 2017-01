Embach Polizei findet ein Pfund Marihuana im Auto

In den letzten Stunden des alten Jahres der Polizei ins Netz gegangen sind zwei mutmaßliche Rauschgifthändler im Kanton Zürich.

Die Kantonspolizei Zürich hat in Embrach am Silvesterabend zwei mutmaßliche Rauschgifthändler verhaftet und Marihuana und Bargeld sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Personenwagens hatten die Polizisten im Fahrgastraum einen Beutel mit rund 500 Gramm Marihuana gefunden. Die beiden 28 Jahre alten Autoinsassen wurden daraufhin verhaftet. Am Wohnort eines der Männer wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort fand die Polizei weitere 100 Gramm Marihuana, zirka 700 Franken Bargeld und Utensilien zum Wiegen und Abpacken. (mhe)