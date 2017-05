Kanton Zürich Polizei erwischt zwei Drogenkuriere am Flughafen Zürich-Kloten

Polizei erwischt zwei Drogenkuriere am Flughafen Zürich-Kloten

Bei Kontrollen am Flughafen Zürich-Kloten gingen der Polizei zwei Drogenkuriere ins Netz. Sie wollten 4,5 Kilogramm Kokain von Brasilien in die Schweiz schmuggeln.

Zwei Drogenkuriere wurden am Wochenende von der Kantonspolizei Zürich am Flughafen Kloten verhaftet. Bei einem 20-jährigen Mann aus Sao Paolo, der auf Verdacht durchsucht wurde, fand die Polizei im doppelten Boden des Rollkoffers 2,5 Kilogramm Kokain. Tags darauf wurde, wie die Kantonspolizei mitteilte, eine junge Frau, die von Sao Paolo über Zürich nach Madrid reisen wollte, bei der routinemäßigen Sicherheitskontrolle im Transitbereich durchsucht. Auch hier wurden die Beamten fündig: In ihrer Handtasche waren zwei Kilogramm Kokain versteckt. (eba)