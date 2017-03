Hinwil Polizei entdeckt zwei Drogenhanfplantagen

Gleich zwei Drogenhanfplantagen in einem Haus hat die Polizei am Dienstag im zürichschen Hinwil entdeckt.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag bei der Durchsuchung eines Hauses in Hinwil zwei getarnte Hanf-Indooranlage mit rund 500 Pflanzen entdeckt und auch mehrere hundert Franken Bargeld sichergestellt. Die technische Einrichtung der Indooranlagen, wie Beleuchtung, Heizung und Belüftung sowie die Hanfpflanzen wurden beschlagnahmt. Der 46 Jahre alte Betreiber der Anlagen wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Ermittlungen in der Drogenszene hatten die Polizei zu dem Haus in Hinwil geführt. (mhe)