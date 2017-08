Kanton Zürich Polizei beschlagnahmt Marihuana-Plantage

Eine große Marihuana-Plantage wurde von der Kantonspolizei in einem Einfamilienhaus in Freienstein-Teufen, Bezirk Bülach, ausgehoben.

Eine große Marihuana-Plantage wurde von der Kantonspolizei in einem Einfamilienhaus in Freienstein-Teufen, Bezirk Bülach, ausgehoben. Laut Polizeimitteilung hätten Ermittlungen im Vorfeld zu dem Haus geführt, bei der Hausdurchsuchung am Donnerstag fanden die Beamten im Untergeschoss die Hanfanlage mit rund 150 Pflanzen, daneben wurden noch über zwei Kilogramm Marihuana, knapp 260 Gramm Haschisch sowie 13 Gramm Pilze sichergestellt. Der 40-jährige Betreiber wurde festgenommen. Die technische Einrichtung wurde entsorgt.