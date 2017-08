Kanton Zürich Motorradfahrer verunglückt tödlich

Die Kollision eines Motorrads mit einem Linienbus fordert einen Toten und fünf Verletzte. Beim Todesopfer handelt es sich um den 45-jährigen Motorradfahrer, bei den Verletzten um den Buschauffeur und vier der acht Passagiere.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenprall mit einem Linienbus tödlich verunglückt. Das Unglück ereignete sich laut Polizeiangaben am Sonntag bei Rüti, Bezirk Hinwil. Demnach sei der Motorradfahrer aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve frontal auf den Bus geprallt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Der 48-jährige Busfahrer musste mit dem Rettungshelikopter in Spital geflogen werden. Auch vier Fahrgäste trugen Verletzungen davon und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (eba)