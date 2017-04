Hausen am Albis Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Tödlich verunglückt ist am Albispass ein 25-jähriger Motorradfahrer. Er prallet frontal mit einem Auto zusammen.

Bei der Kollision mit einem Personenwagen ist am Freitagnachmittag in Hausen am Albis ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei meldet, war der 25-Jährige mit seinem Motorrad auf der Albispassstraße in Richtung Langnau am Albis unterwegs. Aus zurzeit noch unbekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Personenwagen eines 39-Jährigen. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (mhe)