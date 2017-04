Niederhasli Motorradfahrer prallt seitlich in Auto

Motorradfahrer prallt seitlich in Auto

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Niederhasli ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad am Mittwochnachmittag in Niederhasli-Nassenwil ist der 21 Jahre alte Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wie die Kantonspolizei Zürich meldet, ist es zu dem Unfall im Einmündungsbereich der Wehntalstraße gekommen, als der Autofahrer nach links abbog. Der geradeaus fahrende Motorradfahrer pralle dabei seitlich in das Auto. (mhe)