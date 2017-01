Zürich Mit gestohlenem Bus auf Kollisionskurs

Ein Unbekannter hat in Zürich einen Reisebus gestohlen und damit geparkte Autos demoliert.

Einen auf dem Busparkplatz am Zürcher Sihlquai abgestellten Reisebus gestohlen hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen. Auf der anschließenden Fahrt durch die Stadt demolierte er in Oerlikon und in Seebach zwei parkende Autos. Nach dem Unfall in Seebach ließ der Dieb den Bus stehen und machte sich zu Fuß davon. Die alarmierte Stadtpolizei stellte den demolierten Bus zwecks Spurensicherung sicher. Der gestohlene Bus gehört einem Portugiesischen Unternehmen, das regelmäßige Fahrten zwischen Portugal und der Schweiz durchführt. (mhe)