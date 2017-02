Glattfelden Mit dem Rad durch Schnee und Eis

Mit dem Fahrrad durch Schnee und Eis geht es im Februar beim dreitägigen Tortour Cyclocross Switzerland in den Kantonen Zürich und Schaffhausen.

Nach der Premiere im vorigen Jahr findet vom 10. bis 12. Februar in den Kantonen Schaffhausen und Zürich das zweite winterliche Querfeldeinrennen für Radfahrer statt. Der Tortour Cyclocross Switzerland ist nach Angaben der Veranstalter weltweit das erste mehrtägige Rennen dieser Art. Der Prolog findet am 10. Februar rund um Glattfelden statt. Die 1. Etappe am 11. Februar führt über 80 Kilometer durch das Zürcher Weinland. Die 74 Kilometer lange 2. Etappe am 12. Februar verläuft durch das Zürcher Unterland. Infos unter: www.tortour.com. (mhe)