Oberstammheim Milch strömt aus verunfalltem Milchauto

Hektoliterweise ist am Dienstag Milch nach dem Unfall eines Milchautos Milch in eine Wiese bei Oberstammheim gelaufen.

Vier Tonnen Frischmilch und etliche Liter Hydrauliköl sind am Dienstagvormittag bei einem Unfall nahe Oberstammheim im Kanton Zürich ausgelaufen. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, war ein Tanklastwagen mit Milch in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in eine Wiese gerutscht, wo er auf der Seite liegen blieb. Dabei lief die Hälfte der geladenen Milch aus und versickerte. Auch eine Hydraulikleitung wurde beschädigt. Die Feuerwehr fing das auslaufende Öl auf. Der Fahrer des Milchautos blieb unverletzt. (mhe)