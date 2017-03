Zürich-Kloten Mehr Zeit für Blick auf Flugzeuge

Mit Beginn der Sommerzeit erweitert der Flughafen Zürich auch die Öffnungszeiten seiner Zuschauerterrassen.

Mit Beginn der Sommerzeit verlängern sich auch die Öffnungszeiten der Besucherterrassen am Flughafen Zürich. Die Zuschauerterrasse B ist vom 26. März bis 28. Oktober wieder täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Wie bisher ist die Zuschauerterrasse E in der Sommerzeit am Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen mit dem kostenlosen Shuttlebus von der Zuschauerterrasse B aus erreichbar. An diesen Tagen werden ab dem 26. März auch die öffentlichen Rundfahrten angeboten. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten auf flughafen-zuerich.ch/zuschauerterrasse. (mhe)