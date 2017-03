Bülach Maskierter überfällt Bahnhofsschalter

Keine Fahrkarte, sondern Bargeld wollte der bewaffnete Unbekannte, der am Freitagmorgen den Bahnhofsschalter in Bülach überfallen hat.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagmorgen bei einem Raubüberfall im Bahnhof Bülach mehrere hundert Franken erbeutet. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, kam der maskierte und bewaffnete Täter kurz nach sieben Uhr in die Schalterhalle des Bahnhofs und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchtete der Räuber in Richtung Güterbahnhof. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. (mhe)