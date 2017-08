Kanton Zürich Mann stirbt nach Stromunfall

Ein Mann wird bei einem Stromunfall so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimation noch am Unfallort stirbt.

Bei einem Stromunfall kam in Zürich, Kreis 11, ein Mann ums Leben. Ein anderer Mann, der ihm vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes helfen wollte, erlitt ebenfalls einen Stromschlag. Sein Gesundheitszustand ist jedoch stabil. Wie die Stadtpolizei mitteilt, habe das Unfallopfer am Mittwochnachmittag bei Arbeiten mit einer Trennscheibe auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses aus unbekannten Gründen den Stromschlag erlitten. Trotz sofortigen Bergung mit einer Drehleiter und gleichzeitigen Reanimationsversuchen verstarb er noch an der Unfallstelle. (eba)