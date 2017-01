Winterthur Mann stirbt an Schussverletzung

Im Krankenhaus seiner im Streit erlittenen Schussverletzung erlegen ist ein 36-Jähriger in Winterthur.

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung eines 47-jährigen und eines 36-jährigen Mannes am Dienstag in Winterthur ist der 36-Jährige am Donnerstag im Krankenhaus gestorben, meldet die Zürcher Kantonspolizei. Die beiden Männer sind laut Polizei in einem Haus im Stadtteil Sennhof, in dem sie zu Besuch waren handgreiflich aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schoss der 47-Jährige auf den Jüngeren und verletzte ihn schwer. Der Schütze wurde verhaftet. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist noch nicht geklärt. (mhe)