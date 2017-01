Bauma Mann mit Pistole überfällt Kaufladen

Die Kasse eines Lebensmittelladens ausgeraubt hat ein bewaffneter Räuber im zürichschen Bauma.

Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag in Bauma die Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes überfallen und mehrere hundert Franken erbeutet. Die Überfallene blieb unverletzt. Wie die Polizei meldet, habe der Täter beim Bezahlen von Zigaretten und Alkohol plötzlich eine Pistole gezogen und die allein anwesende Verkäuferin gezwungen, ihm den Inhalt der Kasse in eine mitgebrachte Tasche zu packen. Dann flüchtete der Räuber aus dem Geschäft zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Fahndung nach dem etwa 40 bis 50 Jahre alten Täter verlief erfolglos. (mhe)