Glattbrugg Mann mit Messer beraubt Taxifahrer

Einen Taxifahrer ausgeraubt hat am Samszagabend ein Fahrgast in Glattbrugg. Die Polizei hat einen 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einen Taxifahrer ausgeraubt hat am Samstagabend ein Fahrgast in Glattbrugg. Der Täter erbeutete nur wenige Franken. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Fahndung nahm die Zürcher Kantonspolizei aufgrund der vom Überfallenen gegebenen Täterbeschreibung am Bahnhof Balsberg einen 22-Jährigen Fest. Der Tatverdächtige wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt. Der Taxiräuber hatte sich von Zürich zum Bahnhof Glattbrugg fahren lassen. Dort bedrohte er den Taxifahrer mit einer Stichwaffe und raubte ihm das Bargeld. (mhe)