Uster Lieferwagenrammt Linienbus

Einen vorfahrtsberechtigten Linienbus gerammt hat ein Lieferwagen in Uster. Vier Menschen wurden verletzt.

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Lieferwagen sind am Samstag in Uster vier Personen verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich um den 49-jährigen Busfahrer und eine 60-jährige Passagierin sowie um den 45-jährigen Lieferwagenfahrer und dessen 15-jährige Mitfahrerin. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Lieferwagenfahrer an einer Kreuzung den vorfahrtsberechtigten Bus übersehen und war ihm in die Seite gefahren. Der Bus prallte dadurch frontal gegen eine Hausfassade. (mhe)