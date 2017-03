Kleinandelfingen Kollision an Kreuzung fordert fünf Verletzte

Füng zum Teil schwer verletzte Personen und zwei total zerstörte Autos hat ein Unfall an einer Kreuzung in Kleinandelfingen gefordert.

Bei der Kollision zweier Personenwagen sind am frühen Sonntagnachmittag an einer Straßenkreuzung in Kleinandelfingen-Oerlingen drei Personen leicht und zwei schwer verletzt worden. An beiden Unfallwagen entstand Totalschaden. Wie die Kantonspolizei Zürich meldet, war ein 31-jähriger Autofahrer in die Kreuzung gefahren ohne den von rechts kommenden Personenwagen zu beachten, in dem ein 36-Jähriger mit seiner 31 Jahre alten Frau und seinen beiden zwei und sechs Jahre alten Kindern saß. Beide Fahrzeuge stießen heftig zusammen. (mhe)