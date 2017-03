Zürich Kein prinzipielles Fracking-Verbot

Die Nutzung der Erdwärme durch Fracking ist in der Schweiz prinzipiell erlaubt. Gasgewinnung durch Fracking jedoch nicht.

Fracking ist in der Schweiz prinzipiell erlaubt. Der Bundesrat hat am Freitag den im Auftrag des Nationalrats erstellten Bericht „Fracking in der Schweiz“ veröffentlicht. Darin ist die Nutzung des Untergrundes durch hydraulische Frakturierung (Fracking) festgelegt. Grundsätzlich soll der Einsatz dieser Technik möglich sein, insbesondere bei Bohrungen für die Gewinnung von Erdwärme aus großer Tiefe. Die Erschließung von Gasvorkommen mittels Fracking unterstützt der Bundesrat aus klimapolitischen Gründen hingegen nicht. (mhe)