Embrach/Rüti Illegale Animierdamen bei Razzia entdeckt

Bei einer Razzia in zwei Clubs hat die Zürcher Kantonspolizei ein Dutzend illegal beschäftigter Animierdamen vorgefunden.

Bei Razzien in der der Vergnügungsgastronomie hat die Kantonspolizei am Wochenende 13 illegal beschäftigte Personen und zwei Betreiber der Vergnügungsbetriebe verhaftet. Wie die Polizei meldet, wurden bei der Kontrolle eines Clubs in Embrach acht Animierdamen und ein Koch angetroffen, die keine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis hatten. In einem Club in Rüti trafen die Polizisten vier illegal beschäftigte Animierdamen an. Die Frauen, der Koch und die beiden Club-Betreiber wurden verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat Strafverfahren eröffnet. (mhe)