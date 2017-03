Zürich Hotel sagt Auftrittdes Außenministers ab

Aus Sicherheitsbedenken hat das Hilton in Zürich-Opfikon den für Sonntag geplanten Auftritt des türkischen Außenministers abgesagt.

Das Hilton Hotel in Zürich-Opfikon hat die öffentliche Veranstaltung des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu abgesagt. Der Außenminister wollte in dem Hotel am kommenden Sonntag zu Mitgliedern der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz sprechen. Gegenüber Schweizer Medien nannte ein Sprecher des Hotels Sicherheitsbedenken als Grund für die Absage. Der Veranstalter habe nicht garantieren können, dass die Sicherheit der Hotelgäste, der Veranstaltungsbesucher und der Hotelmitarbeiter gewährleistet sei, hieß es von Seiten des Hotels dazu. (mhe)