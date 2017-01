Benken Großbrand in der Ortsmitte von Benken

Feuer hat drei Hausbewohner in Benken aus ihren Wohnungen vertrieben.

Feuer hat in Benken am Sonntag Schaden von mehreren hunderttausend Franken verursacht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Wie die Polizei meldet, hatte ein Bewohner eines Reihenhauses gegen 11 Uhr Rauch und Flammen in einem Anbau entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Drei Bewohner benachbarter Häusern können allerdings vorläufig nicht mehr in ihre Wohnungen zurück. Sie fanden Unterkunft bei Verwandten oder Bekannten. (mhe)