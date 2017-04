Zürich Geldautomaten gehen in Flammen auf

Eine Serie brennender Geldautomaten beschäftigt die Polizei im Kanton Basel Land und in der Stadt Zürich.

Nach dem Brand eines Geldautomaten am Donnerstagabend in Allschwil im Kanton Basel Land, gingen am darauffolgenden frühen Freitagmorgen zwei Geldautomaten in Zürich in Flammen aus. Wie die Zürcher Stadtpolizei meldet, brannte gegen drei Uhr der Geldautomat der Post in Albisrieden aus. Eine halbe Stunde später ging der Geldautomat der Raiffeisenbank in Wollishofen in Flammen auf. In beiden Fällen wurden auch die Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Franken. (mhe)