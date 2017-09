Kanton Zürich Fünf Verletzte nach Unfall auf der A 1

Bei einem Unfall auf der A1 zwischen Winterthur und Wülflingen wurden fünf Personen, darunter auch zwei Kinder, verletzt. Der Abschnitt war zeitweise komplett gesperrt.

Zu einem folgenschweren Unfall mit fünf Verletzten, darunter zwei Kinder, kam es am Freitagnachmittag auf der Autobahn A 1 zwischen Winterthur und Wülflingen. Dem Polizeibericht zufolge wollte der Unfallverursacher vom mittleren auf den rechten Fahrbahnstreifen wechseln und kollidierte dabei frontal in das Heck einer Autofahrerin, in deren Auto zwei Kinder saßen. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau auf das vorausfahrende Auto geschoben. Aufgrund des Unfalles war der Abschnitt der A 1 zeitweise bis in den Abend komplett gesperrt.