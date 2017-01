Dübendorf Frau stirbt in ihrer brennenden Wohnung

Frau stirbt in ihrer brennenden Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in Dübendorf ist am Sonntag die Wohnungsmieterin ums Leben gekommen.

Bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen ist am Sonntag in Dübendorf eine 44-jährige Frau. Wie die Kantonspolizei meldet, wurde der Brand gegen 17 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin das betroffene Mehrfamilienhaus. In der brennenden Wohnung fanden die Feuerwerleute die Leiche der Wohnungsmieterin. Wie das Feuer ausgebrochen ist und die Todesursache sind noch nicht geklärt. Brandermittler der Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft, das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin ermitteln. (mhe)