Zürich-Kloten Frau reist mit zwei Koffern voller Drogen

40 Kilo Khat in zwei Koffern dabei gehabt hat eine Flugpassagierin, die in Zürich bon der Polizei erwischt worden ist.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag im Flughafen Zürich-Kloten eine mutmaßliche Drogenkurierin festgenommen und rund vierzig Kilogramm Khat beschlagnahmt. Die 43-jährige Frau war von Nairobi in Kenia nach Zürich angereist und beabsichtigte nach Wien weiterzufliegen. Bei der Kontrolle vor dem Weiterflug stellte die Polizei fest, dass sich in ihrem eingecheckten Reisegepäck Khat befand. Das Gesamtgewicht der in zwei Koffern verstauten Drogen betrugt rund vierzig Kilogramm. Die Frau wurde im Transit des Flughafens verhaftet. (mhe)