Hausen am Albis Flugschüler landet mit Doppeldecker kopfüber

Glimpflich ausgegangen ist der missglückte Landeversuch eines Flugschülers in Hausen am Albis.

Kopfüber auf dem Flugplatz in Hausen am Albis gelandet ist am Samstagnachmittag ein 37-jähriger Flugschüler mit seinem Doppeldecker. Er und sein 52 Jahre alter Fluglehrer wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Flugzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, übte der Flugschüler Landungen. Bei der ersten von drei geplanten Landungen überschlug sich der Doppeldecker aus noch ungeklärtem Grund und blieb auf dem Oberflügel liegen. (mhe)