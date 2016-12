Kloten Flugpassagier mit Kokain im Bauch

Mehr als ein Pfund Kokain im Bauch hatte ein Flugpassagier, den Rauschgiftfahnder am Flughafen Zürich-Kloten erwischt haben.

Einen Drogenschmuggler mit 600 Gramm Kokain im Körper haben Fahnder der Kantonspolizei Zürich am Montagmittag am Flughafen Zürich-Kloten festgenommen. Das in mehreren Fingerlinge verpackte Rauschgift hatte der 26-jährige aus Sao Paulo in Brasilen angereiste Fluggast geschluckt und führte es im Darm mit. Der Drogenkurier ist den Drogenfahndern als ein möglicher „Bodypacker“, ein das Rauschgift im Körper transportierender Kurier aufgefallen und genauer kontrolliert worden. Dabei kam heraus, dass er Kokain geschluckt hatte. (mhe)