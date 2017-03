Zürich Flughafen Zürich AGin Südamerika aktiv

Die Flughafen Zürich AG hat die Betriebskonzession für den brasilianischen Flughafen Hercilio Luz im Süden des Landes erworben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Flughafen Zürich AG hat die Konzession für den Ausbau und Betrieb des internationalen Flughafens Hercílio Luz in Florianópolis im Süden Brasiliens erworben. Die Konzessionsvereinbarung soll im Juli 2017 unterzeichnet werden und gilt bis 2047, meldet die Flughafen AG. Der Flughafen Hercilio Luz hat im vergangenen Jahr 3,6 Millionen Passagieren abgefertigt und einem Umsatz von 26 Millionen Franken gemacht. Die Flughafen AG ist derzeit außerhalb der Schweiz an fünf Flughäfen beteiligt: Belo Horizonte, Bogotá, Curaçao und zwei Flughäfen in Chile. (mhe)