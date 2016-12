Kloten Flughafen-Parkhaus P6 wieder voll in Betrieb

Nach jahrelanger Sanierung ist das Parkhaus P6 am Flughafen Zürich-Kloten wieder voll in Betrieb.

Das in drei Etappen über mehrere Jahre sanierte und erweiterte 40 Jahre alte Parkhaus P6 am Flughafen Zürich-Kloten ist noch vor Weihnachten dem Betrieb übergeben worden. Mit seinen insgesamt 7485 Parkplätzen ist es ein wichtiger Bestandteil der Parkhaus-Infrastruktur am Flughafen. Im Februar 2017 startet nun die Sanierung des 30 Jahre alten Parkhauses P1, meldet die Flughafen AG. Auch diese Sanierung soll in mehreren Etappen erfolgen. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Parkhaus P1 ist für den Anfang des Jahres 2020 geplant. (mhe)