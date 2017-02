Zürich-Hirslanden Feuerwehr findet toten Mann im Haus

In den rauchenden Mauern eines Zürcher Einfamilienhauses hat die Feuerwehr am Donnerstag eine männliche Leiche gefunden.

In einem brennenden Einfamilienhaus in Zürich-Hirslanden hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen Toten gefunden. Ob es sich dabei um den Hausbewohner handelt, ist laut Meldung des Rettungsdienstes Schutz und Rettung noch unklar. Ebenso unklar ist die Todesursache. Auch die Brandursache und die Schadenssumme sind noch nicht ermittelt. Wie Schutz und Rettung meldet, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Beim Durchsuchen und Lüften der Räume fanden die Feuerwehrleute dann die leblose männliche Person. (mhe)