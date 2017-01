Dietikon Feuer im Umspannwerkmacht hohen Schaden

Feuer in einem Umspannwerk hat im Kanton Zürich Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken verursacht.

Feuer hat am Dienstagabend im Umspannwerk in Dietikon Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken verursacht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Auch wurde die Stromversorgung nicht unterbrochen. Wie die Kantonspolizei Zürich meldet, brach das Feuer gegen 17 Uhr an einer Sandstrahleinrichtung aus im Zuge von Renovierungsarbeiten. Die Gerätschaften brannten vollständig aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste am Brandort die Straße gesperrt werden. Die genaue Ursache des Brandausbruchs ist noch ungeklärt. (mhe)