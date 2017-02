Zollikon Feuer beendet Saison im Hallenbad

Im Hallenbad von Zollikon hat es gebrannt. Die Brandschäden sind so groß, dass das bad bis auf weiteres geschlossen werden muss.

Feuer hat in der Nacht zum Samstag die Badesaison im Hallenbad von Zollikon vorläufig beendet. Das im Bereich der Cafeteria ausgebrochene stark rauchende Feuer hat laut Meldung der Zürcher Kantonspolizei Sachschäden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken verursacht. Wegen der Brandschäden muss das Hallenbad bis auf weiteres geschlossen bleiben. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht für die Brandermittler der Kantonspolizei ein Defekt an einem der technischen Gerätes in der Cafeteria im Vordergrund. (mhe)