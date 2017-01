Dietlikon Fahrer stirbt zwischen Lkw und Anhänger

Beim Ankoppeln eines Anhängers an seinen Lastwagen ist in Dietlikon ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen.

Zwischen Lastwagen und Anhänger eingequetscht worden ist ein Lastwagenchauffeur am Mittwochabend in Dietlikon. Dabei erlitt der 48-jährige Mann derart schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, war der Lastwagenfahrer gegen 20.30 Uhr damit beschäftigt, einen Anhänger an seinen Lastwagen anzukoppeln. Aus derzeit nicht bekannten Gründen wurde er dabei zwischen der Zugmaschine und dem Anhänger eingeklemmt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (mhe)