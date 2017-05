Kanton Zürich Ellg bei Winterthur: 68-Jähriger schießt in Wohnhaus um sich

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht zum Sonntag einen 68-Jährigen verhaftet, der in einem Wohnhaus um sich schoss. Es wurden mehrere Schusswaffen und Munition sichergestellt.

Ein um sich schießender Mann wurde in Ellg in der Nähe von Winterthur in einem Einfamilienhaus verhaftet. Laut Kantonspolizei Zürich ging in der Nacht zum Sonntag ein Notruf über eine häusliche Auseinandersetzung ein. Die sofort angerückten Polizeibeamten hätten mehrere Schüsse aus den Kellerräumen, in denen sich nur ein Mann befand, vernommen. Erst nach stundenlangen Verhandlungen gab der bewaffnete 68-jährigen Mann auf. Laut Polizei wurden mehrere Schusswaffen und Munition sichergestellt, verletzt wurde niemand. (eba)