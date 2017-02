Zürich Elefantennachwuchs im Zürcher Zoo

Noch namenlos ist das Elefantenbaby, das am Samstag im Zürcher Zoo auf die Welt gekommen ist.

Im Zürcher Zoo ist Elefantennachwuchs angekommen. Am Samstagmorgen hat die bald zwölfjährige Asiatische Elefantenkuh Farha ein gesundes Kuhkalb auf die Welt gebracht, meldet die Zooleitung. Dies ist für den Zoo Zürich die insgesamt zehnte Elefantengeburt und zugleich die erste Geburt in zweiter Zoo-Generation. Farha selber wurde auch schon in Zürich geboren. Das Neugeborene ist etwa 120 Kilogramm schwer. Sein Rufname steht noch nicht fest. Der Zoo will in den nächsten Tagen drei Namensvorschläge zur Abstimmung präsentieren. (mhe)