Kanton Zürich Eine Zwölfjährige stirbt nach der Kollision mit einer Tram

Eine zwölfjährige Fahrradfahrerin ist in Wallisellen mit einer Tram zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen.

Beim Zusammenstoß mit einer Tram in Wallisellen (Kanton Zürich, Bezirk Bülach) ist ein zwölfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Laut Kantonspolizei war die Fahrradfahrerin mittags auf der Überlandstraße unterwegs und überquerte die Seidenstraße, um nach links über die Tramtrasse abzubiegen. Dabei wurde sie von der in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Tram erfasst. Die Schülerin erlitt bei der Kollision derart schwere Verletzungen, sodass sie noch an der Unfallstelle starb. Die genaue Unfallursache wird noch von der Polizei untersucht.